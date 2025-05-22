الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة ومديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان التعاون المشترك

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة

وتناول اللقاء التباحث حول أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال بناء وتنمية القدرات، بما يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز والاكاديمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.

تطوير الكوادر البشرية وتمكين القيادات المستقبلية

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية وتمكين القيادات المستقبلية.

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أكاديمية الوطنية للتدريب الجهاز الإدارى للدولة الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الوطنية للتدريب العاصمة الإدارية الجديدة

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