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رياضة

الهلال السعودي يضم أولى صفقاته قبل مونديال الأندية

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع علي لاجامي مدافع نادي النصر رسميا، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، ليكون أولى الصفقات قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ونشر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع أكس:" عن التعاقد رسميا مع علي لاجامي من أجل تدعيم صفوف الفريق".


ولم يوضح النادي حتي هذه اللحظة، عن عدد السنوات الخاصة بالتعاقد مع علي لاجامي، بعد حسم الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، وتم التعاقد مع اللاعب.


وجاء تعاقد الهلال مع علي لاجامي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النصر، وعدم الوصول لاتفاق على التجديد مع اللاعب، ليكون أول صفقات الهلال في الموسم الجديد.

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