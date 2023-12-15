الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

طلاب المنصورة الأهلية ينظمون نموذجا للأمم المتحدة

طلاب المنصورة الجديدة،
طلاب المنصورة الجديدة، فيتو

نظم طلاب جامعة المنصورة الجديدة الأهلية أول نموذج للأمم المتحدة يقام في الجامعات الأهلية.

 وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب والدكتورة  سوزي فايز مدير البرنامج الطبي وسامي عبدالكريم مدير برنامج المعاملات القانونية والدكتور  ناجي العزاوي مدير رعاية الشباب بالجامعة وبإشراف الدكتورة  أسماء الرخاوي مشرف نموذج الأمم المتحدة ومصطفى أبو الخير مشرف مجلس الأمن والدكتورة  شيماء متولي مشرف الجامعية العامة والدكتورة  نيرة هاني مشرف مجلس حقوق الإنسان.

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ونظم طلاب الجامعة الموسم الأول من نموذج الأمم المتحدة في جامعة المنصورة الجديدة وهو أول نموذج للأمم المتحدة يقام في الجامعات الأهلية، نموذج الأمم المتحدة يعتبر إطارًا حيويًا للتفاعل الدولي، حيث يُمثل منصة حاسمة للحوار وحل النزاعات. يسهم هذا النموذج في تعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الدولي، مما يقوي العلاقات بين الدول ويحد من التصعيد العدائي. يُظهر النموذج القيمة الحقيقية للشراكة الدولية من خلال تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر.

وشارك في النموذج بموسمه الأول  ٩٣ طالبا ٤٦ من كلية الطب، ٢١ من كلية العلوم، ٩ من كلية الهندسة، ٤ من كلية المعاملات القانونية، ٥ من كلية طب الأسنان، ٧ من كلية الصيدلة، ١ من كلية الهندسة وعلوم الحاسب.

 

 وناقش النموذج على مدار يومين ٤ أزمات تواجه العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص حيث في منظمة الصحة العالمية، تمت مناقشة إجراءات منع انتشار الأمراض في غزة نتيجة الحرب، حيث تم اتخاذ خطوات فعّالة لتقديم المساعدة الطبية وتأمين الإغاثة.

وفي مجلس الأمن، تمت مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت هذه المحادثات إلى تسليط الضوء على الأوضاع الدولية واتخاذ إجراءات لتحقيق السلام.

أما في مجلس حقوق الإنسان، تم مناقشة أزمة اللاجئين السوريين، حيث اتخذت الدول إجراءات لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمتضررين، في الجمعية العامة لنموذج الأمم المتحدة، تمت مناقشة القضية الفلسطينية، حيث أبدت الدول مواقفها وتبادل وجهات النظر حول سبل حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.


وتفاعل الطلاب في تمثيل دور الدول يعكس التفاهم العميق حيال التحديات الدولية. قدموا حلولًا مستدامة، تعكس التفاوض والتعاون بين الدول لتحقيق السلام والاستقرار. تلك التجربة لا تعزز فقط المهارات الديبلوماسية بل تعزز أيضًا الوعي بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

وفي ختام المؤتمر وجه الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الشكر لمنظمي النموذج كما اثنى على تفاعل الطلاب والحلول المطروحة في القضايا كما شكرت اللجنة المنظمة رئيس الجامعة على دعمه القوي لنموذج الأمم المتحدة مما يعزز الفهم لأهمية تعزيز التفاعل الطلابي وتشجيع المبادرات التعليمية التي تعزز التفاهم الدولي والمهارات القيادية بين الطلاب وكرم الدكتور معوض محمد الخولي اللجنة المنظمة والطلاب المتميزين.

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