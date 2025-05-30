البترول: إدخال الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين كفاءة التكسير الهيدروليكي

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية احتفالية شركة هاليبرتون العالمية، الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية لحقول إنتاج البترول والغاز، بمناسبة مرور 25 عامًا على إدخالها تقنية التكسير الهيدروليكي في مصر، والتي تسهم في تحسين معدلات استخراج البترول والغاز ورفع كفاءة الإنتاج.

إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التكسير الهيدروليكي

وأعلنت شركة هاليبرتون خلال الاحتفالية عن سعيها لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التكسير الهيدروليكي في السوق المصري من خلال منصة "زيوس أى كيو" للتكسير الذكى، والتى تتحكم تلقائيًا فى تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي، وقدم شون ستاسيك نائب رئيس شركة هاليبرتون لتحسين الإنتاج عرضًا للتقنيات المستخدمة فى التكنولوجيا الجديدة.

زيادة الإنتاج ودور التكنولوجيا الحديثة في استخراج الغاز

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته أن زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، مشددًا على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق هذا الهدف، خاصة في الحقول القائمة.

وأشار الوزير إلى أن كل برميل خام وكل قدم مكعب من الغاز يتم إضافته يمثل أهمية كبيرة، موضحًا أننا نعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا، ومن بينهم شركة هاليبرتون، من أجل إطلاق كامل الإمكانات وتحقيق مستقبل مزدهر للقطاع.

وأشاد الوزير بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين كفاءة التكسير الهيدروليكي وأهمية التقنية الجديدة التي تسعى هاليبرتون وإدخالها في مصر، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتبني هذه التكنولوجيات المتقدمة.

وقال المهندس رامي ياسين نائب الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة فخورة بكونها جزءًا أساسيًا من صناعة التكسير الهيدروليكي في مصر على مدار 25 عامًا، مشيدًا بدور جميع من ساهم في هذا النجاح.

دور محوري هام لمصر في صناعة البترول والغاز

وأكد أن لمصر دور مهم ومحوري في صناعة البترول والغاز، وأن التقنيات التي تم تطبيقها من خلال الشراكة مع قطاع البترول المصري ساهمت في تحسين الاستفادة من الموارد، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي يقودها المهندس كريم بدوي وزير البترول طموحة، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار.

وأعرب عن تطلع هاليبرتون للاستمرار في دعم هذه الشراكة وتعزيز وجودها في السوق المصري، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع استثماراتها والمساهمة في صناعة تاريخ عمل أكبر لها في مصر.

وشهد الاحتفال بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس أحمد حلمي نائب رئيس شركة هاليبرتون لشمال افريقيا والمهندس عمرو عزام مدير هاليبرتون مصر، تكريم هاليبرتون لشركائها الفاعلين في صناعة البترول والغاز المصرية وهم هيئة البترول،إيجاس، إيني، اباتشي،كايرون للطاقة، بدرالدين للبترول وبتروبل وخالدة وعجيبة ونوربيتكو.

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