الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

طاهر محمد طاهر يعقد قرانه قبل كأس العالم للأندية

طاهر محمد طاهر،فيتو
طاهر محمد طاهر،فيتو

 احتفل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، بعقد قرانه قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

 

 يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، اجتماعا مهما مع الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي الجديد من أجل مناقشة لائحة الفريق خلال الفترة المقبلة، وأيضا الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الأحمر لرحلة أمريكا المرتقبة لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقود غدا السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

 

ويضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).
• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).
• خوان خوسيه (مدرب حراس).
• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

 

بطولة كأس العالم للأندية 2025

 ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو  إلى 13 يوليو 2025.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاول في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز. 

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري. 

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