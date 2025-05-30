الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

النيابة تعاين حريق مركز السموم بمستشفى قصر العيني

مستشفى قصر العيني،
مستشفى قصر العيني، فيتو

 تعاين نيابة مصر القديمة الجزئية مكان حريق اندلع داخل غرفة تستخدم كمطبخ في مبنى مركز السموم التابع لمستشفى قصر العيني، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين المرضى أو طاقم التمريض.

 

بلاغ وتحرك فوري

 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع حريق داخل مبنى مركز السموم بقصر العيني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

 

السيطرة الكاملة على النيران

 تمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل قبل امتداده إلى باقي المبنى، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدده، وسط تواجد أمني مكثف وفرض كردون أمني حول موقع الحريق.

 

المعاينة: ماس كهربائي السبب المرجح

 وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن النيران اشتعلت داخل غرفة صغيرة تُستخدم كمطبخ، ويُرجح أن يكون السبب ماس كهربائي، ولم يُسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

لا تأثير على سير العمل بالمستشفى

 وأكدت مصادر أمنية وطبية أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى أو خدمات الطوارئ والرعاية، مشددة على أن الوضع بات تحت السيطرة تمامًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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