رئيس الإنجيلية: علموا الناس المحبة والرحمة فهي الرسالة الأسمى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تخرّج الدفعة الثانية من كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة، والذي أقيم بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إسحق مرزوق، رئيس الكنائس المعمدانية المحافظة وعميد الكلية، والدكتور القس أسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي والأمين العام للطائفة الإنجيلية، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة والقيادات الدينية، وجمع كبير من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وعائلاتهم.

أهمية التعليم اللاهوتي

وفي كلمته، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، التهنئة إلى جميع الخريجين، معربًا عن فخره واعتزازه بتخريج دفعة جديدة من طلاب اللاهوت. وتحدّث عن أهمية التعليم اللاهوتي في ظل ما يشهده الواقع من تحديات، مشدّدًا على أهمية التعليم اللاهوتي القائم على الفهم العميق.

وأضاف: "أن المحبة لا تعرف حدودًا، واحترام قيمة الإنسان لا يُقاس بانتمائه، بل بالفعل الرحيم. السيد المسيح علّمنا المحبة، وأنا أقول لكم يا أحبائي: علّموا الناس المحبة والرحمة، فهي الرسالة التي من أجلها نحيا ونخدم."

من جانبه، وجّه الدكتور القس إسحق مرزوق، عميد كلية اللاهوت، الشكر لرئيس الطائفة الإنجيلية على حضوره الكريم ومشاركته الفاعلة، مثمِّنًا دعمه المتواصل للكلية، ومؤكدًا أن هذا الدعم يمثّل حافزًا كبيرًا لمواصلة المسيرة التعليمية والروحية بكل التزام وإخلاص.

كما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، من أبرزهم: الدكتورة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، والدكتورة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، والكاتبة الصحفية والأديبة الأستاذة فاطمة ناعوت، والنائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، والنائب الدكتور سامي فتحي سوس، والنائب حسام أبو زيد، أعضاء مجلس النواب.

اختُتم الحفل بمراسم التخرّج وتوزيع الشهادات، والصلاة الختامية وموكب الخروج، في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

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