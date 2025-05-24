رئيس الإنجيلية: الله يعطينا العون في وقت التحدي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مينا جدعون راعيًا للكنيسة الإنجيلية بدشنا، بمحافظة قنا.

كما شارك في برنامج الاحتفال كلٌّ من القس رضا فرج، رئيس مجمع الأقاليم العليا، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس مجدي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي ورئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بدشنا، والقس ولسن نجيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدندرة ونائب رئيس مجمع الأقاليم العليا الإنجيلي، والقس أيمن وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسراقنا ونائب رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مينا صفوت، راعي الكنيسة الإنجيلية الجيرمانية ورئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم العليا الإنجيلي، والقس شنوده جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعضايمة، والقس بسخرون حلمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بقوص، والقس سامح خير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالرابينة ورئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، والشيخ صموئيل باقي صدقة، شيخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط.

الإيمان هو عطية ونعمة من عند الله

وخلال كلمته في الحفل، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل اليوم، مقدمًا التهنئة القلبية للقس مينا جدعون بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، ومتمنيًا له خدمة مثمرة ومباركة وسط شعب الكنيسة والمجتمع.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته: "الإيمان هو عطية ونعمة من عند الله. يشعرنا براحة عميقة في حضرته، لأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حياتنا. احذروا من الخوف الذي يعطل إيماننا؛ فمخافة الله ليست خوفًا مرضيًّا، لأن الله محب ورحيم. نصلّي أن يفتح الله عيوننا لنختبر غنى محبته، وأن نثق أنه هو وحده مَن يُحقّق احتياجاتنا. ولنعلم أن تفكيرنا محدود، لكن الله أعظم من الكون والخليقة، وأمين وعادل من كل تصور بشري. الله لا ينظر إلينا كما ننظر نحن إلى أنفسنا. نظرته رحيمة، ويعطينا العون في وقت التحدي."

كما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الدينية والعامة، من بينهم القمص يوحنا رمزي، كاهن كنيسة مارجرجس بدشنا، وفضيلة الشيخ أحمد حسن، مفتش مساجد بإدارة أوقاف دشنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب المصري.

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