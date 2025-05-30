قبل انطلاقها، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025

يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة، عبر محركات البحث المختلفة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وكان سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظة لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام 2024 / 2025، والمقرر انعقادها خلال الفترة من السبت ٣١ مايو الجاري وحتى الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥ وفقا للجدول المعلن.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع التعليمات والاستعدادات النهائية اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التنظيمية التي يجب أن يتبعها رؤساء اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وأكد أن الامتحانات أمن قومي، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط، ونوه أن الدولة وفرت ملايين الجنيهات من أجل طبع( امتحانات بنظام البوكليت) لضمان عدم تداول ورق الأسئلة للحفاظ على مستوى الطالب المجتهد.

كما شدد عطية على ضرورة التأكد من جاهزية جميع اللجان الامتحانية، وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، والتأكيد على تشديد الرقابة في اللجان والتفتيش على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

كما أكد مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج العملية الامتحانية بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وناقش آلية توزيع مظاريف الأسئلة على رؤساء اللجان، من خلال مندوب أسئلة لكل لجنة امتحانية، والتأكيد على ضرورة تسليم المظاريف في الوقت المحدد وعدم فتحها داخل اللجان قبل الموعد الرسمي.

كما نبه مشددًا على عدم ترك الملاحظ للجنة مهما كانت الظروف، مع عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أى وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة، مع العلم أنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية بشأن المساعدة على الغش وأعمال الإخلال بالامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة وتعديلاتها بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.

تنبيهات عاجلة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

واستعرض "عطية" أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها:

- التنبيه على الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامهما وقبل تسجيل البيانات الخاصة به على المكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الإجابة.

- توجيه الطالب بأنه مسؤول عن تسليم كراسة البوكليت الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخالية من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات مثل تمزيق الكراسة أو قطع ورقة منها أو غير ذلك ويلغى امتحانه إذا لم يسلمها يدًا بيد.

- عدم كتابة الطلاب لأسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أيه علامة لورقة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك بطاقات أرقام الجلوس داخل الكراسة.



كما نبه عطية على رؤساء اللجان ؛على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بالمادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الأسئلة ولا ينقصها أي سؤال حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وشدد عطية مجددا على؛ عدم خروج الطالب إلا بعد تأكد الملاحظين من سلامة كراسة البوكليت الخاصة بالطالب وأنها خالية من أي مخالفة من المنصوص عليها في التعليمات.

- عدم السماح للطالب بنزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة البوكليت أو العبث بها حتى لا يتعرض الطالب المخالف لإلغاء امتحانه في هذه المادة. السماح للطالب بوقته كاملا حتى لو تم مد الوقت له مع التشديد على عدم توتر الطالب.

وأكد " وكيل الوزارة" أن رئيس اللجنة هو المسئول عن اللجنة من كافة النواحي ويجب عليه الالتزام بكافة التعليمات، ولابد من تحقيق الانضباط الكامل بداية من بوابة الدخول الرئيسية للجنة وحتى داخل جميع اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على توفير الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان.

كما أكد على جميع رؤساء اللجان تنفيذ كافة التعليمات والعمل بروح الفريق لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح من أجل تحقيق مصلحة الطلاب، كما أكد على ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بكل إدارة وغرفة العمليات بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من إقرارات الموانع على جميع الملاحظين.

في نهاية الاجتماع، شدد "عطية" على ضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.

وقدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لجميع رؤساء اللجان، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات يعتمد بشكل كبير على التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، كما أكد على أهمية الالتزام التام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.

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