فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث

وهنأ المجلس كلًا من الدكتور منال مصطفى لتعيينها نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال جمال عبدالرؤوف لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عباس لتكليفه للقيام بتسيير الأعمال والإشراف العام على قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة مدينة السادات.

وناقش المجلس تقريرًا حول برنامج (Horizon Europe) ودور مصر كشريك أساسي فيه، وأهمية انضمام مصر للبرنامج بما يتيحه من فرص تمويل وتعاون بحثي دولي، خاصة وأن الشراكة الحالية تمثل نقلة نوعية، تتيح لمصر فرصًا أكبر للمشاركة المؤثرة، حيث إن البرنامج يدعم البحوث من مرحلتها الأولية وحتى التطبيق الصناعي، ويركز على التحديات العالمية.

واستعرض المجلس عددًا من التقارير منها:

• التقرير المقدم من اللجنة المعنية بدراسة تعديل مسمى لجان أخلاقيات البحث العلمي وإنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعات طبقًا لما هو معمول به بالجامعات العالمية.

• التقرير المقدم من اللجنة المعنية بدراسة مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا.

• التقرير المقدم من اللجنة المعنية بإعداد نموذج أعمال تسويقي للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات للاستثمار فيها، وزيادة الموارد الذاتية للجامعات.

• التقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن دراسة تخفيض مصروفات الدراسات العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية المصرية.

كما أوصى المجلس بتصميم منصة إلكترونية من خلال المراكز المتخصصة بجامعة المنصورة؛ لبناء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية بكافة الجامعات؛ لتعظيم الاستفادة منها.

كما استعرض المجلس مذكرة بشأن فتح باب القبول بالدراسات العليا بجميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة اعتبارًا من العام الدراسي 2025 /2026.

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