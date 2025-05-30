الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار بالنقد
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

 

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي 

 وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 11 مليون جنيه.

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 وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

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ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي مباحث الأموال العامة المضاربة فى اسعار العملات قطاع الأمن العام

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