استعدادا لافتتاح المتحف المصري، جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس

وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني، الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية، وفي هذا السياق، قامت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار سفنكس الدولي، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاهزية المطار لاستقبال الرحلات

كان في استقبال اللجنة الطيار أشرف صادق مدير المطار، والملاح محمود قرمد نائب مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، وتفقد أماكن إستقبال الطائرات، وإستراحات كبار الزوار، ومحاور الدخول والخروج من وإلى المطار ومدى انسيابية الحركة أثناء التشغيل تزامنًا مع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية، وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

كما تم تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة.

كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول.

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