الجمعة 30 مايو 2025
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اقتصاد

وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بالبحيرة غدا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير الصناعة

 في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

 

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 31 مايو المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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