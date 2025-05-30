الأهلي يبدأ حقبة إسبانية جديدة.. موعد المران الأول لـ ريبيرو بعد تنصيبه مدربا للأحمر.. وهذه التفاصيل الكاملة لاستعدادات بطل الدوري لمونديال أمريكا

يقود غدا السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

بطولة كأس العالم للأندية 2025

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري، ويقام اللقاء في مدينة ميامي في إطار استعداد الأهلي لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “نسر الأهلي جاهز للتحليق في سماء ميامي.. الشياطين الحمر في مباراة ودية ضد باتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية ٨ يونيو.. مباشر عبر قنوات أون سبورت”.أعلنت الشركة “المتحدة للرياضة” إذاعة مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي الودية يوم 8 يونيو المقبل عبر شاشة قناة أون سبورتس.



كما يرأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

أرقام ريفيرو هذا الموسم مع أورلاندو

وقاد ربيرو الفريق الجنوب إفريقي هذا الموسم في 47 مباراة بجميع البطولات نجح خلالها في الفوز في 33 لقاء، وخسر في 7 وتعادل في مثلها.

أبرز أرقام خوسيه ريبيرو مدرب الاهلي الجديد

وتولي خوسيه ريبيرو قيادة فريق إنتر توركو الفنلندي في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2021، أي لمدة 1095 يوما، قاد الفريق خلالهم في 102 مباراة نجح في الفوز بـ 56 لقاء وتعادل في 13 وتلقى الهزيمة في 33 مواجهة.

وبعد رحيله عن فريق إنتر توركو الفنلندي اتجه للقارة السمراء، حيث تولى تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي قبل أن يعلن الفريق رحيله عن القيادة الفنية.

قاد ريبيرو تدريب أورلاندو لمدة 1046 يوم حتى الآن لعب الفريق معه خلالهم 130 مباراة، حقق فيهم الفوز في 81 وتعادل في 22 وتلقى الهزيمة في 27 لقاءات.

وإجمالا، خاض ريبيرو طوال مسيرته كمدير فني 232 مباراة، فاز خلالهم في 137 وتعادل في 35 وخسر في 60.

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