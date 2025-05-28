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البحث العلمي تعلن فتح باب الترشيح للمشاركة بورشة "منظور علوم الحياة في سيزامي"

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب الترشيح للمشاركة في ورشة عمل "منظور علوم الحياة في سيزامي"،  يوم 3 يوليو 2025 في DESY – هامبورج، ألمانيا بالتعاون مع مركز SESAME لضوء السنكروترون.

تطوير علوم الحياة في سيزامي

وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول تطوير علوم الحياة في سيزامي، ودراسة إمكانية إنشاء خط شعاع BioSAXS لخدمة مجتمع البحث في علوم الحياة والمواد الحيوية.

وجاءت شروط الترشح للورشة كالتالي:

أن يكون المرشح من الخبراء المهتمين بتقنية BioSAXS – تشتت الأشعة السينية البيولوجية صغيرة الزاوية. 

المشاركة الحضورية مُفضلة، والمشاركة الافتراضية متاحة في حالات استثنائية. 

لا يغطي المركز أو الأكاديمية نفقات السفر أو الإقامة، ولكن يتحملها المرشح أو جهة الترشيح. 

ومشروع سيزامي هو اختصار لـ ( ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط) وهو أول مركز أبحاث في منطقة الشرق الأوسط يستخدم ضوء السنكروترون لأغراض البحث العلمي. المشروع يُعد بمثابة نموذج للتعاون العلمي والدبلوماسية العلمية بين دول المنطقة.

معلومات أساسية عن مشروع سيزامي: 

الموقع: يقع في الأردن، في منطقة السلط.

الافتتاح الرسمي: تم افتتاحه في مايو 2017. 

التقنية: يستخدم ضوء السنكروترون، وهو نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي شديد الكثافة يتم توليده عندما يتم تسريع الإلكترونات إلى سرعات عالية ثم تغيير اتجاهها بواسطة مغناطيسات.

الأهداف: 

دعم البحث العلمي في مجالات متعددة مثل: علم المواد، الطب، البيئة، علم الآثار، التكنولوجيا الحيوية، تعزيز التعاون العلمي بين الدول ذات العلاقات السياسية المتوترة.

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