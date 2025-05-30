الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعديل تشغيل القطار الكهربائي اليوم لهذا السبب

القطار المكهرب
القطار المكهرب
ads

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، تعديل تشغيل القطاراليوم الجمعة فقط على أن يعود لنفس المواعيد الطبيعة بداية من اليوم السبت المقبل. 

حفل الفنون والموسيقى 

وأوضحت الشركة المشغلة لقطار العاصمة الكهربائى أن تعديل التشغيل يأتى استعدادًا للحفل المقام  يوم 30 مايو في العاصمة الإدارية، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، وذلك في إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافي في مصر.

شركة تشغيل الخط الثالث 

يُقام الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر، ومن المقرر غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

ولتيسير حركة التنقل من وإلى موقع الحفل، سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة للرحلات المتجهة من والى محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع انطلاق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق.

ويُستأنف العمل بالجدول التشغيلي المعتاد للخط بالكامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخط الثالث الهيئة القومية للأنفاق الهيئة القومية العاصمة الإداري

مواد متعلقة

تعديل مواعيد عدد من القطارات بمناسبة مولد القديس مارجرجس في كفر الدوار

تعديل خطط تشغيل قطار العاصمة الكهربائي غدا

النقل: خطة للوصول بأسطول الشركات التابعة إلى 36 سفينة عام 2030

هيئة الأنفاق تستقبل وزير البنية التحتية بتشاد لتعزيز التعاون المشترك

استمرار مغادرة أفواج الحجاج من ميناء نويبع عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"

تداول 14 ألف طن، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يبحث توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية

وزير النقل يبحث التعاون مع نظيره بدولة تشاد

الأكثر قراءة

تعرف على عقوبة البلطجة ضد أنثى بواسطة مواد حارقة أو كاوية طبقا للقانون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بزيادة 229%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الخرفان في 20 عاما

بزيادة تصل لـ 210%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 20 عامًا

موعد أول مران لـ ريبيرو فى الأهلي

فيديو مرعب، طيار "تجمد" بين السحب بلا أكسجين ومعجزة أنقذته في اللحظة الأخيرة

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية