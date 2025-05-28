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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر رفيلا جيخيدو في المكسيك

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال قوته 5.9 درجة منطقة جزر رفيلا جيخيدو قبالة المكسيك، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 402 كيلومتر جنوب غرب بويرتو فالارتا في المكسيك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.

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زلزال رصد الزلازل المكسيك منطقة جزر رفيلا

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