الخميس 24 أبريل 2025
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وكيل التعليم بالمنوفية يكشف تفاصيل أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة العادية

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية يكشف مفاجأة عن نظام امتحانات الاعدادية

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون بنفس نظام السنوات السابقة ولن تكون بنظام البوكلت.

وأشار وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن المنوفية ليست المحافظة الوحيدة التي ستعقد فيها الامتحانات بنظام السنوات السابقة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 لجميع المراحل التعليمية.

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان الإمتحانية بما يضمن بيئة مناسبة للطلاب مع التأكد من توافر الرعاية الطبية والتأمين الكامل بالتنسيق مع اللجان المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الإمتحانات.

منع الباعة الجائلين من التواجد حول اللجان الإمتحانية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تأهب تام لدعم العملية التعليمية خلال فترة الإمتحانات.

كما وجه بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

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