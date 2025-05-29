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لسانك حصانك، تعليم المنوفية يحذر طلاب الشهادة الإعدادية من التجاوز مع المراقبين (فيديو)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، فيتو

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن إجراءات رادعة سيتم اتخاذها ضد من يتجاوز من طلاب  الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية بدءًا من السبت المقبل حتى الأربعاء.

وأكد وكيل تعليم المنوفية فى تصريحات لـ فيتو أنه سيتم إلغاء الامتحان لمن يتجاوز ضد الملاحظ سواء بالقول أو الفعل، جاء ذلك بعد شكاوى عددا من الملاحظين من اعتداء طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية عليهم أثناء امتحانات الترم الأول.

 

تعليم المنوفية تكشف سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وفى وقت سابق كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة المنوفية، سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني وإجرائها بنظام الورقة العادية. 

وقال وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو: "طبقنا تجربة جديدة في امتحانات الترم الأول لمنع تسريب ورقة الأسئلة، ونجحت التجربة، لذلك نسقنا مع الوزارة لعدم تغيير نظام الامتحانات وهو ما وافقت عليه الوزارة".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الهدف من تطبيق نظام البوكلت في الامتحانات هو الحد من تسريب ورقة الأسئلة، وهو ما نجحنا فيه بالترم الأول دون تغيير النظام.

وكيل التعليم بالمنوفية يكشف تفاصيل أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة العادية

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قال إن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون بنفس نظام السنوات السابقة ولن تكون بنظام البوكلت.

وأشار وكيل التعليم بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن المنوفية ليست المحافظة الوحيدة التي ستعقد فيها الامتحانات بنظام السنوات السابقة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 لجميع المراحل التعليمية.

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