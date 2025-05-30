تفاصيل خطة مديرية أوقاف الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل الوزارة، الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك وخدمة المصلين.

يأتي ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم شعائر عيد الأضحى المبارك على أكمل وجه.

وتتضمن خطة مديرية الأوقاف فى تجهيز الساحات بواقع (٦١٠ ساحات) بالإضافة إلى المساجد الكبرى بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمصلين وضمان انسيابية الدخول والخروج.



كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، تحديد الأئمة الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد معتمد مع التأكيد الصارم على عدم السماح بإقامة أي ساحات مخالفة.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد بقيادة الدكتور نجاح راجح وكيل الوزارة وقيادات المديرية، لمتابعة الانضباط الدعوي والتنظيمي.



كما شدد على التنبيه المشدد بعدم استخدام المساجد أو ملحقاتها في غير ما خُصصت له، وعدم جمع أي أموال أو أضاحي أو تبرعات تحت أي مسمى إلا من خلال صكوك الأضاحي المعتمدة من الوزارة تنفيذًا للتعليمات الوزارية.



وأشار وكيل الوزارة إلى إعداد خطة دعوية مكثفة حول موضوعات متعلقة بفضائل الأضحية، وآداب العيد، وصلة الأرحام، والتكافل الاجتماعي، مع التركيز على البُعد الأخلاقي والسلوكي، مشددًا على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين ساحات الصلاة وتنظيم الحشود وضمان خروج الشعائر في أجواء آمنة ومنضبطة.



وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على إظهار هذه المناسبة الدينية العظيمة بما يليق بقدسيتها.

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