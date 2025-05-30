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ثقافة وفنون

رقم غير متوقع لفيلم نجوم الساحل بشباك التذاكر اليومي

نجوم الساحل
نجوم الساحل

يعرض حاليا في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب، وعلى رأسهم أحمد داش، ويواصل العمل تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر. 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت 9 آلاف جنيه أمس الخميس بدور العرض السينمائي.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

 

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