الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

زينة ابنة سوسن بدر ضمن أحداث فيلم "بنات الباشا"

زينة
زينة

تشارك الفنانة زينة ضمن أحداث فيلم بنات الباشا المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر القادم، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية ابنة سوسن بدر التي تعمل في بيوتي سنتر خاص بالسيدات.

أحداث بنات الباشا 

فيلم  بنات الباشا مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية. تدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن في “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.

أبطال فيلم بنات الباشا 

فيلم بنات الباشا تم تصويره في أكثر من محافظة، حيث بدأت أول مشاهد العمل في محافظة الإسكندرية ثم انتقل للديكور الأساسي بمنطقة شبرامنت بالجيزة ثم انتقل للتصوير لمحافظة الغربية وتحديدا بطنطا.

أبطال فيلم بنات الباشا

فيلم بنات الباشا من بطولة زينة وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وأحمد مجدي وسوسن بدر وعن رواية نورا ناجي وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإنتاج صفي الدين محمود وإخراج محمد جمال العدل.

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