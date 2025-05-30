طه الدسوقي صديق محمد ممدوح في السادة الأفاضل

يشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًّا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة بعد تعاقد طه الدسوقي وبيومي فؤاد.

ويعرض لطه الدسوقي في الوقت الحالي فيلم سيكو سيكو الذي سيتم استمرار عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

تفاصيل فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي ودانا هشام وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

ومن ناحية أخرى كان قد كشف الفنان الشاب طه دسوقي، عن كواليس استعداده لتجسيد دور النجم الراحل محمود الجندي في النسخة المعاصرة من فيلم شمس الزناتي.

وقال طه دسوقي طه فى تصريح خاص لـ “فيتو”: سأجسد شخصية سلامة الطفشان التي قدمها الراحل محمود الجندى في فيلم شمس الزناتي، لكن أثق بالجمهور، وأريد أن أوجه رسالة أن الفيلمين لا ينتميان إلى بعضهما بعضًا وأحداثهما مختلفة كل الاختلاف، فيجب ألا نخلط بينهما، فلكل منهما حكاية خاصة وأحداث استثنائية.

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