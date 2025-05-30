أبرز الطروحات الحالية، تفاصيل مشروع شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة

كشف المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عن تفاصيل عدد من المشروعات الجارية بالمرحلة الأولى، لافتة إلى مشروع الإسكان الحر الذي يضم 2064 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، والذي يُعد أحد أبرز الطروحات السكنية الحالية لوزارة الإسكان، ويستمر التقديم عليه حتى 15 يونيو 2025.



وأشارت إلى تقدم الأعمال بمشروع “ديارنا”، أحد النماذج السكنية المتكاملة التي تنفذها المدينة، والذي يضم 31 عمارة سكنية على مساحة 20 فدانًا، توفر نحو 806 وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصميمات، تلبي احتياجات شرائح متعددة من المواطنين، بما يعكس تنوع المنتج العمراني بالمدينة.



وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال تنفيذ المرافق ومنطقة الخدمات بالمرحلة الأولى، والتي تضم حضانة ومدرسة تعليم أساسي بسعة 33 فصلًا، بما يدعم البنية التعليمية في المدينة الجديدة ويعزز من جودة الحياة للسكان.



وفي خطوة هامة ضمن جهود ربط المدينة بشبكة الطرق الإقليمية، دشنت المهندسة مخلوف بدء أعمال الرفع المساحي لتنفيذ كوبري مدخل (1) للمرحلة الأولى، لربط طريق السويس – السخنة بالمحور الرئيسي للمدينة، بما يسهل حركة التنقل ويعزز من كفاءة الربط اللوجستي.



وفي لفتة تؤكد تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، استقبلت رئيس الجهاز خلال الجولة “لين تشوان جون”، مدير شركة “تشيانج جيانج” الصينية القابضة، حيث تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية بالمدينة، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة في عدد من القطاعات الواعدة.



واختتمت مخلوف جولتها بتأكيد أن “مدينة السويس الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تصبح واحدة من أهم المدن الجاذبة للاستثمار، بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية، وتوافر مقومات الجودة والتميز في مشروعاتها العمرانية والخدمية”.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 26 ورشة حرفية بمسطح 20م² للورشة الواحدة بمنطقة الخدمات الرئيسية بالقطعة 2350 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص العمل والخدمات بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة وإتاحة فرص العمل والفرص الاستثمارية، بجانب أهمية التواصل مع المواطنين بالمدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم في إطار القواعد المنظمة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن عملية التخصيص تمت من خلال قرعة علنية بمقر الجهاز، بحضور أعضاء اللجنة المختصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن مجلس الدولة، حيث تم الإعلان مسبقًا عن تفاصيل الحجز عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة، وقد تقدم 43 مواطنًا بطلبات للحصول على الورش، وتم فحص الطلبات من قبل اللجنة المشكلة، والتي استبعدت 10 طلبات لمخالفة الشروط الواردة بكراسة الطرح.

وأُجريت القرعة بين 33 متقدمًا مؤهلًا، وأسفرت عن تخصيص 26 ورشة في أنشطة مختلفة، منها صيانة الهواتف المحمولة، إصلاح الدراجات الهوائية والدراجات البخارية، إنتاج الصابون السائل، صناعة الأحذية، المشغولات اليدوية، وغيرها من الأنشطة الخدمية والحرفية التي تلبي احتياجات السكان وتدعم المشروعات الصغيرة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير الخدمات الأساسية داخل المدينة، بالإضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال فرص عمل مباشرة ومستدامة.

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