اجتماع مهم بشأن تنفيذ محطة محولات مأخذ المياه بالعاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا مع استشاري الهيئة، (الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية، والشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء)، المسند إليها تنفيذ محطة محولات مأخذ المياه بمنطقة أبو سمران – بلبيس.



ناقش الاجتماع أبرز التحديات الفنية التي تواجه استقرار الجهد الكهربائي بالمحطة، التي تعد محورًا إستراتيجيًّا في منظومة تأمين مياه الشرب للمدينة، حيث تتولى سحب المياه العكرة من ترعة الإسماعيلية وضخها عبر روافع متعددة إلى محطات التنقية بالعاشر من رمضان.



وأكد رئيس الجهاز أهمية الإسراع في تنفيذ حلول فنية عاجلة ومستدامة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمأخذ، لما يمثله من أهمية قصوى في تأمين احتياجات المدينة من المياه، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي المستمر.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمحطات محولات الكهرباء الجاري تنفيذها لتغذية المناطق الصناعية المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة تقدم الأعمال في شبكات الكهرباء المرتبطة بها، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعزيز كفاءة واستقرار البنية الأساسية، بما يدعم مسار التنمية المتكاملة والمستدامة بالمدن الجديدة.

عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، اجتماعًا لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية ومع شركاء التنمية الدوليين: أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، ومع العديد من الخبراء والاستشاريين مُمثلةً بذلك نقطة تحول في مسيرة التنمية الحضرية (المرحلة الأولى – المدن الجديدة).

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هذه الإستراتيجية الشاملة صُممت لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين من خلال إيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية من أجل تحول المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية حتى تتمكن المدن الجديدة من خلق حلول للتحديات التي تواجهها مثل الحفاظ على الطاقة وتوفير وخلق موارد جديدة بتعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة، في إطار تحقيق مسار يستهدف رفع مستوى جودة الحياة بالمدن الجديدة، وهناك توجيهات من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على إطلاقها.

وأضاف: ترتكز الإستراتيجية على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تُمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي: الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعية؛ والمرافق الحضرية؛ والتنقل الذكي؛ والاقتصاد الذكي؛ والبيئة؛ والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية؛ والرقمنة/البيانات والتقنيات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة. علاوة على ذلك، ستحفز الإستراتيجية استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة. وتهدف هذه التدخلات الموجهة إلى تحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًّا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.

الجدير بالذكر أنه تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل الفنية مع الجهات الحكومية المصرية والخبراء في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والنقل والبينة الأساسية بهدف الاستعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية خلال الفترة القادمة.

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