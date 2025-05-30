الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

مفاجأة، كونتي يقرر البقاء مع نابولي، والسر في 3 وعود

كونتي، فيتو
كونتي، فيتو

حسم نابولي مصير مدربه أنطونيو كونتي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي (2024-2025)، معلنًا استمراره مع البارتينوبي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، بأن كونتي عازم على مغادرة ملعب دييجو أرماندو مارادونا، رغم موسمه المميز مع فريق الجنوب.

 

نابولي يعلن استمرار كونتي 

لكن نابولي أعلن رسميًّا استمرار المدرب المخضرم مع الفريق لموسم آخر على الأقل، بعدما نشر مقطع فيديو مرفقًا بعبارة "كونتي مرة أخرى".


جاء ذلك بعد اجتماع بين أوريليو دي لورنتيس، رئيس نابولي، وكونتي، نتج عنه توصلهما لاتفاق بشأن بقاء الأخير في منصبه.

ورغم ميله سابقا للرحيل، تعرض كونتي لضغوطات دفعته لتغيير رأيه، بعد مطالبات من لاعبيه ومعاونيه والمشجعين، فضلا عن عائلته.

وبموجب الاتفاق، سيحصل كونتي على راتب أعلى، مع الحفاظ على باقي بنود التعاقد دون تغيير.

كما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أن أنطونيو كونتي قرر البقاء مع نابولي، مؤكدا أن الأمر لم ينتهِ بعد.. وأن المدرب سيستمر".

وأضاف رومانو "تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس دي لورينتيس لزيادة راتبه والحفاظ على هيكل العقد ذاته، مع وعده بخطة طموحة لسوق الانتقالات ورؤية طويلة المدى".

وكان كونتي قرر الرحيل عن نابولي، عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، بسبب ما قيل إنه خلافات في وجهات النظر مع الإدارة.

ولمح أوريليو دي لورينيتس، رئيس النادي، إلى انتهاء مشوار المدرب مع الفريق، بعدما قدم له الشكر كثيرا عقب قيادته الفريق للتتويج بالكالتشيو، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، ومتمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.

وقاد كونتي، نابولي في موسمه الأولى للتتويج بلقب الدوري الإيطالي محققا إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول مدرب يتوج باللقب مع 3 فرق مختلفة، بعدما حصده من قبل مع يوفنتوس 3 مرات، ثم مع إنتر ميلان.

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