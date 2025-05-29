الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالمال وجلب نجوم كبار، رئيس نابولي يغري كونتي للبقاء مع بطل الكالتشيو

كونتي
كونتي

يسعى أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي للحفاظ على مدربه أنطونيو كونتي مع الفريق في الموسم المقبل بعد أن قاده للتتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

نابولي يرغب في بقاء كونتي 

 

وكشف فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا أن نادي نابولي يعرض على المدرب أنطونيو كونتي زيادة راتبه لإقناعه بالبقاء، بعد موسم ناجح قاده فيه للفوز بلقب الدوري الإيطالي 2024-2025.  

وأضاف أن رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس، يخطط لضم نجوم كبار مثل كيفن دي بروين لتعزيز الفريق ودعم استمرار كونتي.  

وأوضح أن كونتي، الذي تولى تدريب نابولي في يونيو 2024، يواجه ضغوطًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع النادي بعد عروض مغرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي 2024 الدوري الإيطالي أوريليو دي لورينتيس بطل الدوري الإيطالي رئيس نابولي نادي نابولي الإيطالي

مواد متعلقة

تقارير عالمية تكشف التفاصيل الأخيرة في عقد دي بروين مع نابولي

نابولي يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بحرا وبرا (صور)

بعد تتويج نابولي باللقب، ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية