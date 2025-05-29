بالمال وجلب نجوم كبار، رئيس نابولي يغري كونتي للبقاء مع بطل الكالتشيو

يسعى أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي للحفاظ على مدربه أنطونيو كونتي مع الفريق في الموسم المقبل بعد أن قاده للتتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

نابولي يرغب في بقاء كونتي

وكشف فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا أن نادي نابولي يعرض على المدرب أنطونيو كونتي زيادة راتبه لإقناعه بالبقاء، بعد موسم ناجح قاده فيه للفوز بلقب الدوري الإيطالي 2024-2025.

وأضاف أن رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس، يخطط لضم نجوم كبار مثل كيفن دي بروين لتعزيز الفريق ودعم استمرار كونتي.

وأوضح أن كونتي، الذي تولى تدريب نابولي في يونيو 2024، يواجه ضغوطًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع النادي بعد عروض مغرية.

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