عيب اللي حصل، إمام عاشور يكشف كواليس أزمة مباراة التتويج بالدوري مع أفراد الأمن

كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، كواليس أزمته مع أفراد شركة الأمن خلال مباراة التتويج ببطولة الدوري أمس الأول أمام فاركو.



وقال إمام عاشور خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، بقناة “إم بي سي مصر 2”: "أهلي كانوا فوق في المقصورة وبنتي كانت موجودة فأنا كنت عايز أجيبها واتكلمت مع الأمن بكل احترام، ما كنتش عايز أنزل مراتي ولا حمايا إلا بعد التتويج، فقالوا لي مش هينفع بعدها بشوية لقيت حد من اللعيبة منزل أهله فرُحت قلت له لو سمحت افتح لي البوابة، وفعلًا فتح ليَّ وأنا خارج ببنتي قال لي مش هدخلك الملعب إلا لما المسؤول يقول لنا نفتح لك".

ظهور محمد الشناوي ومصطفى شوبير في لقطة إمام عاشور

وتابع: "في نفس اللقطة اللي الكاميرات ما ركزتش معاها محمد الشناوي كان عايز ينزل ولاده ومصطفى شوبير وقتها كان عايز يدخل ولاد أخته، فبعدين قلت له أنت هتفضل سايبني كده وبنتي معايا فلما زعقت بنتي عيطت".

نهاية الأزمة بصور فوتوغرافية وإهداء فانلة إمام عاشور لأفراد الأمن

وواصل: "اللي حصل معايا وأنا شايل بنتي من أفراد الأمن حركة عيب وقلت لهم أنا عندي احتفال وعايز بنتي تشاركني التتويج ليه عايزين تفسدوا فرحتي، وفي النهاية الموقف عدا وبتاع الأمن خد التي شيريت بتاعي واتصورت معاه، وراضيته وأخدته معايا أوضة اللبس ومفيش أي مشكلة وفهمتهم وجهة نظري وعدت على خير".

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