الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

إمام عاشور ومحمد
إمام عاشور ومحمد الشناوي، فيتو

غنا إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مع  الإعلامي إبراهيم فايق، على الهواء، كلمات من الأغنية الشهيرة لجماهير الأهلي "عندي غزالة".

 

كواليس غرامة المليون جنيه على إمام عاشور

وعن غرامة المليون جنيه التي وقعت عليه بسبب المشادة مع محمد الشناوي، علق إمام عاشور خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة “إم بي سي مصر 2”: "كان فيه شدة بعد ماتش إستاد أبيدجان، انا ملعبتش وكولر أبلغني إني مش هلعب قبلها، ولما خلصنا الماتش كان فيه نرفزة شوية مني واتنرفزت شوية وزودتها مع الكابتن محمد الشناوي واتأسف له على الهواء".

رسالة إمام عاشور للشناوي

وتابع: "أكن كل احترام وتقدير للكابتن محمد الشناوي ولم أقصد أي إساءة له، وأنا من وقتها مركز في تمريني وشغلي".

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إمام عاشور النادي الأهلي إبراهيم فايق الأهلي محمد الشناوي

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