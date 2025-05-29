الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

 كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، كواليس هدفه أمس في فاركو، بصناعة من حسين الشحات، في لعبة نالت إشادة جماهير القلعة الحمراء وكل المتابعين.

 

توصية من عمر كمال عبد الواحد 

 وعلق إمام عاشور خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر”:"عمر كمال عبد الواحد قبل الجون قال لي طول ما أنت في العالم صلى على النبي وهتجيب الجون، واللاعيبة كلهم كانت رغبتهم إني أسجل هدف علشان لقب هداف الدوري، وقبل ما مروان عطية يلعب الكرة لحسين كنت متأكد إن حسين هيرجعهالي، لإن الفرقة كلها على قلب راجل واحد وخوفهم عليا وحبهم ليا لا يوصف، وسام أبو علي طلب مني خلال مباراة فاركو إني أكون في مركز المهاجم علشان أحرز هدف وأصبح الهداف".

 

حب جماهير النادي الأهلي لإمام عاشور

 وعن حب جماهير الأهلي له، علق إمام عاشور:"منذ قدومي للنادي الأهلي كل الناس بتحبني ووقفوا معايا في حاجات كتير، وكفاية دعمهم وحبهم ليا، قبل لما أجي مكنتش متوقع الحب الكبير منهم ليا وكنت متوتر شوية، ولكنهم غمروني بحب وتشجيع ودعم ومؤازرة لا توصف في كل المباريات".

وأشار:"فوجئت بتعاقد الأهلي مع بن شرقي، وهو لاعب كبير ويقدم الإضافة وبنفهم بعض بنظرات العين، وبالإشارة".
وغنا إمام عاشور مع إبراهيم فايق، على الهواء، كلمات من الأغنية الشهيرة لجماهير الأهلي"عندي غزالة".

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إمام عاشور الأهلي حسين الشحات عمر كمال عبد الواحد فاركو إبراهيم فايق

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