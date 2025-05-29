الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفد منتخب 20 سنة يشارك في ورشة عمل قبل إجراء قرعة المونديال

منتخب 20 سنة يشارك
منتخب 20 سنة يشارك في "ورشة عمل" قبل قرعة المونديال، فيتو

شارك الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة فى ورشة عمل فور وصوله إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم والمقرر أن تقام فى الواحدة صباح غد الجمعة بتوقيت القاهرة والمقرر إقامته خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقًا موزعين على 4 مستويات، على أن يتم توزيعها على 6 مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.


ويضم وفد الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًّا من: الكابتن أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري.

 

تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب

وتضم مستويات المنتخبات المشاركة بالمونديال كلًّا من:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة - كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب أفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا - المغرب - كاليدونيا الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر قرعة كأس العالم أسامة نبيه حمادة أنور

مواد متعلقة

أسامة نبيه وحمادة أنور يغادران إلى تشيلي لحضور قرعة مونديال الشباب

علاء نبيل: مجلس الجبلاية يعتزم إعداد منتخب الشباب بشكل قوي لكأس العالم

ماذا بعد التأهل لمونديال تشيلي؟.. ظهور باهت لمنتخب الشباب بأمم أفريقيا.. مجلس الجبلاية يبقي على أسامة نبيه.. برنامج إعداد قوي لتجهيز الفراعنة لكأس العالم

أسامة نبيه قبل مواجهة نيجيريا: نتطلع لبرونزية أفريقيا للشباب، ولاعب الفراعنة: نعتذر للشعب المصري

الأكثر قراءة

رغبة ريبييرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

رئاسة الجمهورية: الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لزوار بيت الله الحرام.. دعاء رؤية الكعبة المشرفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية