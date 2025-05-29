وفد منتخب 20 سنة يشارك في ورشة عمل قبل إجراء قرعة المونديال

شارك الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة فى ورشة عمل فور وصوله إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم والمقرر أن تقام فى الواحدة صباح غد الجمعة بتوقيت القاهرة والمقرر إقامته خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقًا موزعين على 4 مستويات، على أن يتم توزيعها على 6 مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.



ويضم وفد الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًّا من: الكابتن أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري.

تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب

وتضم مستويات المنتخبات المشاركة بالمونديال كلًّا من:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة - كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب أفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا - المغرب - كاليدونيا الجديدة.

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