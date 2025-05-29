تقارير: ترامب ضد فرض عقوبات على روسيا

ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم الخميس، أن مسئولين في البيت الأبيض أكدوا أن الرئيس دونالد ترامب يأمل في تطوير شراكة اقتصادية مع روسيا، ويعتبر العقوبات بمثابة تصعيد للتوترات.

وقال المسئولون الأمريكيون: لا يزال ترامب يعول على تطوير شراكة اقتصادية مع روسيا. ويرى في العقوبات تصعيدا للتوتر في العلاقات مع موسكو، وهذا التصعيد، برأيه، قد يقوض آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافوا: أن ترامب لا يزال يدرس خيار فرض قيود جديدة حيث أعد المسؤولون الأمريكيون بالفعل حزمة إجراءات جديدة، تشمل قيودا على البنوك وقطاع الطاقة في روسيا. وأشارت الوكالة إلى أن الحزمة جاهزة للتنفيذ في حال أصدر ترامب أمرا بهذا الخصوص.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين تعدان حزم عقوبات محتملة ضد روسيا.

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