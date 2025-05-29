علي فرج يروي قصة الاستعانة بطبيب نفسي قبل لقاء الأهلي بنهائي الكأس

تحدث علي فرج حارس مرمى حرس الحدود وبتروجيت السابق، عن الفترة الذهبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، وسبب التتويج بالبطولات في تلك الفترة، كما تطرق للحديث عن مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك في الموسم الحالي.

وقال علي فرج خلال حلوله ضيفًا في برنامج «ستاد المحور»: "نادي حرس الحدود من الإدارات المميزة في كرة القدم المصرية، وفي جيلنا اعتمد على لاعبي منتخبات الشباب وكانت من أهم أسباب نجاح الفريق وقتها".

وأضاف فرج: "حلمي طولان وطارق العشري من أهم أسباب نجاح فريق حرس الحدود في جيلنا".

وواصل: "إدارة حرس الحدود اعتمدت على دكتور نفساني قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي في موسم 2010 لتحمل الضغط الجماهيري".

وتطرق للحديث عن حراسة المرمى في نادي الزمالك حيث قال: "زعلان على حراس نادي الزمالك وعواد وصبحي متأثرين بمشاكل الفريق الداخلية وعليهم التركيز في الملعب فقط".

وتابع: "محمد صبحي كان معايا في بتروجيت 3 مواسم ويمتلك إمكانيات كبيرة، وعماد المندوه مدرب كبير وشرف لي أنني تدربت معه".

واختتم: "محمد عواد شاغل دماغه بالسوشيال ميديا ومستواه متأثر بشكل كبير".

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