تخصيص فقرة تأهيلية في مران الزمالك قبل مواجهة فاركو

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، فقرة تأهيلية للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات تأهيلية من خلال الركض الخفيف في جزء من الملعب، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات خفيفة بالكرة عن طريق تقسيم اللاعبين لمجموعات للتمرير فيما بينهم.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف بالحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب المواجهة المُقبلة أمام فاركو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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