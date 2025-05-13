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رياضة

محمد عواد يعتذر لجماهير الزمالك بعد خطئه في مباراة بيراميدز (فيديو)

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

رصدت عدسة فيتو في ستاد القاهرة اعتذار محمد عواد لجماهير الزمالك بعد الخطأ الفادح، خلال مباراة بيراميدز، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20 بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي يخوض مباراة بيراميدز. 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.
 

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة. 

 

مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لمواصلة ملاحقة الأهلي صاحب الصدارة، فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل ضعيف في إنهاء للدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا. 

 

 

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