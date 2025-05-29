الجمعة 30 مايو 2025
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بسبب شهامته، إصابة شاب تدخل لفض مشاجرة في العبور

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهد الحي الثامن بمدينة العبور، حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الشباب وآخر تدخلت على إثرها سيدة لإنقاذ الشاب من بطش المتهمين إلا أنهم قاموا بالتعدي عليها مما دفع نجل شقيق السيدة التدخل لإنقاذها وقام المتهمين بالتعدي عليه، وإصابته بعدة إصابات بالجسد، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة بالقليوبية العامة التحقيق.

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مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالعبور 

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، حدوث مشاجرة بين عدد من الشباب بالأسلحة البيضاء ووجود مصاب.

كشفت التحريات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور وحدوث مشاجرة بين المتهمين وهم “عصام. ع”، وشقيقه “عمر. ع”، و“زياد. أ”، وشاب آخر، قام الأخير بالاستنجاد بالمارة قامت علي إثرها سيدة بالتدخل لانقاذ الشاب من المتهمين.

كما دلت التحريات قيام المتهمين بالتعدى علي السيدة التى تدخل على إثرها نجل شقيق السيدة ويدعى “مروان عبد الله” لإنقاذها وإنقاذ الشاب المستنجد بهم من تعدى الشباب عليهما، إلا أن المتهمين قاموا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء وإصابته بعدة إصابات بجسده.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب علاء الدين حسين معاون مباحث قسم أول العبور تم ضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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