الداخلية تنفي صحة فيديو مفبرك عن تعدي شرطي على سائق "توك توك" بأسيوط

نفت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو زُعم خلاله قيام أحد أفراد الشرطة بالتعدي على قائد مركبة "توك توك" بدعوى رفضه دفع مبلغ مالي "دون وجه حق".

وأوضح مصدر أمني أن الحادث الحقيقي وقع يوم 26 من الشهر الجاري، حيث استوقف أحد عمال البونات بأحد المواقف في أسيوط، قائد مركبة "توك توك" أثناء مروره بدائرة مركز شرطة القوصية لتحصيل الرسوم المقررة لخط السير، إلا أن السائق رفض سداد الرسوم، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، دون تدخل من رجال الشرطة.

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأكد المصدر أن الفيديو المتداول مفبرك، ويأتي ضمن سلسلة من الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن نشر وترويج المقطع.



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