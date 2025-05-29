الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعليق مؤثر لـ شريف عامر على بكاء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

شريف عامر، فيتو
شريف عامر، فيتو

 عبر الإعلامي شريف عامر عن تأثره الشديد بلحظة بكاء رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في إحدى الجلسات الأممية، تعليقًا على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وقال شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة MBC مصر:"ما يحدث يفوق قدرة أي بني آدم على الاحتمال.. الإنسان يغلب الدبلوماسي، ويقهر كل المراسم".

 

وثيقة "ويتكوف" لوقف إطلاق النار على طاولة البحث

 وتطرق شريف عامر إلى تطورات الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود وثيقة تحمل اسم "ويتكوف" تتضمن بنودًا مبدئية لوقف العمليات في غزة، أبرزها السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر قنوات متفق عليها، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

 

الإعلان المرتقب من البيت الأبيض

 وأشار إلى أن تطبيق الوثيقة مرتبط بموافقة كل من إسرائيل وحركة حماس، وإذا تحققت هذه الموافقة، فإن الإعلان الرسمي سيصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل البيت الأبيض، في خطوة قد تشكل بارقة أمل وسط الأوضاع المتدهورة في غزة.

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