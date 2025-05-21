شريف عامر: محاولة الوقيعة بين مصر والسعودية أمر مغرض وشرير

قال الإعلامي شريف عامر، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس مع رئيس مجلس الشورى السعودي يأتي في توقيت شديد الأهمية.

عمق العلاقة بين مصر والسعودية

ولفت إلي أن لقاء مدبولي ورئيس الشورى السعودي تضمن الحديث عن عمق وطبيعة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في ظل نفي وتكذيب أي نوع من المعلومات التي يتم تداولها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة في العلاقات المصرية السعودية.

شائعات توتر العلاقات المصرية السعودية

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك تآزر وإخلاص للمجتمع المصري والسعودي وأن هذا اللقاء المصري السعودي جاء في لحظة شديدة الأهمية لنفي ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وتنفي كافة الشائعات المنتشرة.

حسابات مزيفة للوقيعة بين مصر والسعودية

وأوضح شريف عامر، أن هناك بعض الحسابات التي تم إنشاؤها بهدف تحقيق أهداف معينة، تتمثل في إحداث وقائع على المستوى الاجتماعي والشعبي بين مصر والسعودية، وأشار إلى أن هذه الحسابات تستهدف التأثير في بعض المواطنين من الجانبين الذين يفتقرون إلى الفهم الصحيح لطبيعة العلاقات بين البلدين، متابعًا: "ما يحدث على الإنترنت بشأن الوقيعة بين مصر والسعودية هو أمر مغرض وشرير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.