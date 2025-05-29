تصادم سيارتي تريلا على طريق الواحات والمرور يجري تحويلة مرورية

شهد طريق الواحات بالقرب من إدارة مرور الجيزة، صباح اليوم، حادث تصادم مروعا بين سيارتي نقل ثقيل "تريلا"، ما أسفر عن تعطل جزئي في حركة المرور وسقوط حمولة ضخمة من الحجارة كانت على متن إحدى السيارتين.

حمولة ضخمة من الحجارة سقطت على الطريق.. و"ونش" لرفع آثار الحادث

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط التصادم، مع الدفع بونش مرورى ثقيل لرفع الحمولة من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير.

تحويلة مرورية لتسيير الحركة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية مؤقتة بمحيط الحادث لتخفيف التكدس، حيث تم توجيه السيارات إلى طرق بديلة لحين الانتهاء من رفع آثار التصادم.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لرفع بقايا الحجارة وتأمين الطريق أمام المركبات.

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