تمهيدًا لافتتاحه، رئيس «الزراعي المصري» يتفقد الأعمال النهائية بمقر البنك بالعاصمة الإدارية

تفقد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، سير الأعمال النهائية بمقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على مدى جاهزية المبنى الذي يضم مقرًا إداريًا وفرعًا للبنك، تمهيدًا للإعلان عن افتتاحه بشكل رسمي قريبًا.

شرح تفصيلي حول الموقف النهائي للأعمال الجارية بالمبنى

وخلال الجولة التي رافقه خلالها كل من سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، اطلع رئيس البنك على شرح تفصيلي من مسئولي القطاع الهندسي حول الموقف النهائي للأعمال الجارية بالمبنى، ومدى جاهزيته لبدء العمل فيه بشكل كامل، سواء فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية، أو المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى الذي يمثل نقلة نوعية إداريًا وتقنيًا تسهم في تطوير أداء البنك وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائه.

وعقب الجولة، عقد أعضاء الإدارة التنفيذية اجتماعا مع بعض مسئولي القطاعات بالبنك لمناقشة عدد من الموضوعات حول خطط البنك المستقبلية، لتعزيز دوره في القطاع المصرفي، لتلبية احتياجات كافة عملائه في مختلف القطاعات، حيث يعد هذا الاجتماع هو أولى الاجتماعات التي يحتضنها مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتأكيد جاهزية المقر لمباشرة أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من العاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن مبنى البنك في العاصمة الإدارية الجديدة يقع في حي المال والأعمال على مساحة 9305 م2، ويتكون من 2 بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، ويضم مقرًا لفرع البنك على مساحة 850 م2، يتسع لـ 6 موظفين شباك صراف، و3 مكاتب لخدمة العملاء، ومزود بقاعتين لخدمة كبار العملاء.

أما المقر الإداري يتكون من بهو رئيسي، وقاعات مؤتمرات، وقاعات اجتماعات كما يضم قطاعات إدارية للإدارة العليا للبنك، بالإضافة إلى مركز التحكم والسيطرة، ويتميز بتصميمه العصري والمرافق المتطورة، مما يعكس التزام البنك بتوفير بيئة عمل حديثة تواكب النهضة العمرانية في العاصمة الجديدة، والتطور الذي يشهده البنك حاليًا.

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