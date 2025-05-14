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اقتصاد

البنك الزراعي يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.. أبو السعود رئيسا وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

أعلن البنك الزراعي المصري عن إعادة تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات عقب انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري.

تشكيل مجلس إدارة البنك الزراعي المصري 

تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين هاني سيف النصر، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد أبو السعود، رئيسا تنفيذيا، وكل من: سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبان للرئيس التنفيذي.

كما شمل القرار تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة من غير التنفيذيين، وهم: علا جمال محمد علي، وسمر السيد سليم الملا، وحسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، وحامد حسونة حسن حسيب رستم، وهالة عادل عبد العزيز بسيوني، ومحمد عبد الرحمن حجازي.

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