السياحة والآثار: اصطحاب 8 دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف لبعثة الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار التعاون مع وزارة الأوقاف خلال موسم الحج 1446 هـ، وذلك من خلال اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف، للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام.

أهمية التوعية الدينية السليمة لحجاج بيت الله الحرام

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار بتوفير تجربة حج متكاملة وآمنة لـحجاج السياحة المصريين، وتأكيدًا على أهمية التوعية الدينية السليمة كجزء لا يتجزأ من نجاح موسم الحج.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن اصطحاب الأئمة ضمن بعثة الحج السياحي يأتي في إطار الحرص على تنظيم ندوات توعوية ودينية يومية تشرح مناسك الحج وترد على الاستفسارات الشرعية، بما يضمن أداءً صحيحًا وآمنًا لمناسك الحج، لافتة إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الوعي الديني وتقديم الدعم الشرعي المستمر لحجاج السياحة طوال فترة أداء الفريضة.

تنظيم ندوات توعوية ودينية يومية تشرح مناسك الحج

ويشارك الأئمة في تنفيذ البرنامج التوعوي المخصص لحجاج السياحة، والذي يشمل تنظيم ندوات دينية وتثقيفية داخل مقار إقامتهم بمختلف المناطق التي يتواجدون بها، بالإضافة إلى مرافقتهم أثناء أداء مناسك الحج في مشعري منى وعرفات وحتى الانتهاء من أداء فريضة الحج.

ويأتي هذا الجهد في سياق جهود أوسع تقوم بها بعثة الحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها قيامها بجولات تفقدية دورية على أماكن إقامة الحجاج السياحيين، لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها مع شركات السياحة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع توفير كل أوجه الدعم لحجاج السياحة حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أن جميع أعضاء البعثة متواجدون بشكل دائم لخدمة الحجاج، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات، في إطار من المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم موسم حج سياحي ناجح.

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