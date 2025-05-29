طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت 1-0 في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق طلائع الجيش، على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق كريم طارق في الدقيقة 9.

تشكيل مودرن سبورت

مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث بجدول المنافسة على الهبوط في الدوري برصيد 28 نقطة فيما يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفاد من القرار 6 أندية والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلي وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندري وإنبي بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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