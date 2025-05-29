تدخل للدفاع عن سيدة فانتقما منه، ضبط شخصين بتهمة قتل شاب في حلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام شخصين بالاعتداء على شاب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته، في إحدى مناطق محافظة القاهرة.

تدخل لدفاع عن سيدة فانتقموا منه بقتله..ضبط شخصين قتلا شابًا فى حلوان

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – مصابًا بعدة جروح متفرقة بالجسم، وقد توفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والدة وخال المجني عليه، أفادا بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشخصين من ذات المنطقة قبل نحو 6 أشهر، على خلفية قيام أحد المتهمين بالتعدي على سيدة، وتدخل المجني عليه للدفاع عنها، ما أدى حينها إلى إصابات متبادلة بين الطرفين.

وبعد تماثل أحد المتهمين للشفاء، اتفق مع والده على التعدي على المجني عليه انتقامًا، فاستدرجاه وقاما بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

تم تحديد وضبط المتهمين في حينه، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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