الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو
ads

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.

حقيقة وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية

وأكد المركز الإعلامي حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية. 

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.

وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلًا على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على ٥٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.

ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.

 

إجراء تحاليل متقدمة

كما يتطلب الكشف عن وجود "غش فعلي" في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.

 

مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.

ويهيب المواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسواق المصرية الأسواق المحلية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهات الرقابية القومية لسلامة الغذاء هيئة القومية لسلامة الغذاء صحة وسلامة المواطنين معايير الجودة والسلامة منصات التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية

رئيس الوزراء يقر موعد إجازة عيد الأضحى (تفاصيل)

رئيس الوزراء يتفقد المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك

رئيس الوزراء يفتح الملفات الشائكة: الحكومة مستعدة للتراجع ومنفتحة على الاعتراضات في قانون الإيجار القديم، لا تخفيف للأحمال في الصيف رغم انخفاض كميات الغاز، وهذه تفاصيل أزمة البنزين المغشوش

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

حماس: تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسئولية

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية