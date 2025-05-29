شوقي غريب يلتقي الوفد المصري في زيارته لـ موريتانيا

حرص الكابتن شوقى غريب المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، المشارك في الدورى الموريتاني، على الالتقاء بالوفد المصري بقيادة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية فى بيت السفارة المصرية بموريتانيا في حضور السفير أحمد طايع خلال زيارة الوفد للدولة الشقيقة.



ويتواجد الكابتن شوقى غريب، بسبب وجوده فى دولة موريتانيا لقيادة المريخ السودانى أحد أقطاب الكرة السودانية.



وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، قد توجه الإثنين الماضي إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يترأس الوزير عبد العاطي الوفد المصري في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون، وكذلك المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين الموريتانيين.

جاء ذلك لتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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