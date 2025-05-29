قرار قضائي ضد سيدة قتلت زوجها بـ"أسطوانة بوتاجاز" في قنا

قضت محكمة جنايات قنا إيداع سيدة متهمة بإنهاء حياة زوجها باستخدام أسطوانة بوتاجاز، مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

جاء هذا القرار لتوقيع الكشف الطبي عليها ووضعها تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، بهدف تحديد مدى سلامتها الذهنية ومسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الجاحر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلي مصطفى، في حضور المتهمة المحتجزة على ذمة القضية.

تفاصيل الجريمة المروعة

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قنا بلاغًا بوفاة النوبي.م.م.م داخل منزله، مع وجود عدة إصابات في الرأس. فور انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، تبين أن المجني عليه تعرض لعدة ضربات بجسم صلب.

بتحقيق الشرطة مع كريمة.ح.س، زوجة المتوفى، أقرت بأنها هي من ارتكبت الجريمة. ذكرت أنها استغلت نوم زوجها، ثم أحضرت أسطوانة بوتاجاز فارغة وانهالت بها على رأسه حتى فارق الحياة. بررت المتهمة فعلتها بوجود خلافات سابقة بينهما دفعتها للتخلص منه بهذه الطريقة المأساوية.

تمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتها إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11621 لسنة 2024 جنايات، والمقيدة برقم 3344 لسنة 2024، بتهمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد. جاء قرار المحكمة الأخير بإحالتها إلى المستشفى العقلي كخطوة حاسمة في مسار القضية لتحديد الأبعاد النفسية والصحية للجريمة.

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