إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات الصحراوي

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث مروري مروع على طريق الواحات الصحراوي، ناتج عن انقلاب سيارة نقل واصطدامها بسيارتين ملاكي، مما أدى إلى توقف حركة المرور مؤقتًا ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة نقل واصطدامها بسيارتين بطريق الواحات الصحراوي

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سيارة نقل انقلبت أثناء سيرها بالطريق، واصطدمت بسيارتين ملاكي كانتا تسيران في الاتجاه نفسه.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت فرق المرور رفع حطام السيارات من الطريق لإعادة حركة السير لطبيعتها.

كما بدأ رجال المباحث في مناقشة شهود العيان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، في إطار التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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