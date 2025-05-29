الأحد، الأكاديمية العربية تستضيف فعاليات إطلاق منصة "المرأة العربية في العلوم" بالشراكة مع اليونسكو

تستعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاستضافة فعالية إطلاق منصة "المرأة العربية في العلوم" يوم الأحد المقبل 1 يونيو 2025، وذلك في فرع الأكاديمية بالقرية الذكية، بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

إطلاق منصة رقمية لدعم المرأة العربية في مجالات العلوم

وتهدف الفعالية إلى إطلاق منصة رقمية مبتكرة تسعى إلى دعم المرأة العربية في مجالات العلوم المختلفة، من خلال توفير بيئة تفاعلية تحسن من فرص التواصل المهني والتوجيه العلمي وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المهني ويدعم مساهمة المرأة في تطوير منظومة البحث العلمي في العالم العربي.

وسيتاح للمشاركين من العلماء والطلبة والمهنيين من اجيال مختلفة خلال الفعالية فرصة تجربة المنصة وإنشاء حساباتهم الشخصية، إلى جانب الانخراط في ورشة عمل تفاعلية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير المنصة في مراحلها القادمة.

وتهدف منصة "المرأة العربية في العلوم" إلى معالجة التحديات التي تواجه النساء في مساراتهن العلمية، من خلال توفير برامج إرشاد وتدريب، ومنح وفرص مهنية، ومصادر لبناء القدرات، إضافة إلى بنك معرفي مجتمعي وبرنامج سفراء.

وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة علمية أكثر شمولًا وإنصافًا في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة كثمرة للتعاون علي مدار 3 سنوات بين الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي والدكتور أميرة سنبل عميد كلية الصيدلة بالأكاديمية والحاصلة على زمالة اليونسكو لوريال من أجل المرأة في العلم على مستوى الدول العربية، في مجال دعم المرأة والفتاة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويتطلع مكتب اليونسكو الاقليمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أن تكون هذه الفعالية نقطة انطلاق نحو توسع المنصة في جميع الدول العربية، لتشكل شبكة إقليمية داعمة تُمكّن المرأة من الريادة والمشاركة الفاعلة في مستقبل البحث العلمي والتنمية المستدامة.

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